Зеленський розповів про свої останні контакти з Міндічем
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський розповів про свої останні контакти з Міндічем

Президент наголосив, що обов'язково мають бути вироки для тих, хто винен

13 листопада 2025, 14:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підтримував жодних контактів із співвласником "Квартал-95" Тимуром Міндічем з початку розслідування щодо корупційних схем у енергетичній сфері. Як повідомляє портал "Коментарі", про це глава держави заявив в інтерв'ю "Bloomberg".

Зеленський розповів про свої останні контакти з Міндічем

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Найголовніше – це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", — наголосив Зеленський.

За його словами, у справі, яку розслідують антикорупційні органи, фігурують як бізнесмени, так і деякі представники уряду.

"У цьому розслідуванні фігурують бізнесмени та деякі чиновники. Насамперед міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від результатів розслідування та судових рішень, — іншу відповідальність", — заявив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що не втручається у діяльність правоохоронців та забезпечує незалежність антикорупційних органів.

"Як президент, я маю забезпечити, щоб антикорупційні органи мали всі повноваження, і я не впливаю на них. Усі мають бути однаково відповідальними перед законом", — сказав Зеленський.

Водночас, опозиційні політики в Україні кажуть, що Володимир Зеленський та його офіс намагаються зробити все можливе, щоб допомогти своїм колишнім партнерам уникнути покарання.

Так нардеп Володимир Ар'єв заявив, що санкції проти Тимура Міндіча підтвердили, що там не тільки немає нічого страшного, а й те, що вони допомагають давньому партнеру Володимиру Зеленському, який давно сидів на валізах і в потрібний момент отримав повідомлення: "Run!".

Парламентарій зазначає, що 18 пунктів свідчать, що Міндічу заборонили торгові операції, заблокували активи та будь-яку комерційну діяльність, закрили радіочастотний ресурс. Усе це терміном три роки, хоча спочатку було запропоновано на 10.




