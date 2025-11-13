Зеленский рассказал о своих последних контактах с Миндичем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживал никаких контактов с совладельцем "Квартал-95" Тимуром Миндичем с начала расследования относительно коррупционных схем в энергетической сфере. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью "Bloomberg".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Самое главное – это приговоры для тех, кто виноват. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей", — акцентировал Зеленский.

По его словам, в деле, которое расследуют антикоррупционные органы, фигурируют как бизнесмены, так и некоторые представители правительства.

"В этом расследовании фигурируют бизнесмены и некоторые чиновники. Прежде всего, министры несут политическую ответственность, а затем, в зависимости от результатов расследования и судебных решений, — другую ответственность", — заявил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что не вмешивается в деятельность правоохранителей и обеспечивает независимость антикоррупционных органов.

"Как президент, я должен обеспечить, чтобы антикоррупционные органы имели все полномочия, и я не влияю на них. Все должны быть одинаково ответственными перед законом", — сказал Зеленский.

В то же время оппозиционные политики в Украине говорят, что Владимир Зеленский и его офис пытаются сделать все возможное, чтобы помочь своим бывшим партнёрам избежать наказания.

Так нардеп Владимир Арьев заявил, что санкции против Тимура Миндича подтвердили, что там не только нет ничего страшного, но и то, что они помогают давнему партнеру Владимиру Зеленскому, давно сидевшему на чемоданах и в нужный момент получившему сообщение: "Run!".

Парламентарий отмечает, 18 пунктов свидетельствуют, что Миндичу запретили торговые операции, заблокировали активы и любую коммерческую деятельность, закрыли радиочастотный ресурс. Все это сроком на три года, хотя первоначально было предложено на 10.



