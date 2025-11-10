Зеленський розповів, чого європейці у війні РФ проти України бояться найбільше

Західні партнери багатьма речами допомагають Україні продовжувати боротьбу проти РФ, але панічно вони бояться бути втягнутими у війну. Саме тому питання запровадження європейських військових в Україну під час активних бойових дій потребує обережного підходу. Якщо тиснути на партнерів надто з цього приводу, існують ризики негативних наслідків. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Лідери бояться своїх товариств. Вони не хочуть бути втягнутими у війну", — зазначив президент, коментуючи готовність Британії та Франції направити війська до України після мирної угоди.

При цьому він додав, що рішення про відправку військ є "вибором". Якщо тиснути надто сильно, існує ризик, що Київ може втратити "фінансову та військову підтримку наших партнерів", вважає Зеленський.

На уточнення журналіста, чи хотів би він, щоб британські військові прибули раніше – наприклад, щоб зайняти оборонні позиції на кордоні України з Білоруссю, глава держави відповів, що звичайно ж, він цього хотів би.

"Ми просимо про багато речей, зокрема зброю та членство в ЄС та НАТО", — заявив президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський заявив, що Росія здатна розпочати нову агресію проти однієї з країн Європи ще до завершення війни проти України. Про це він сказав в інтерв'ю Guardian.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський озвучив добрі новини щодо Patriot: яка система вже працює, скільки ще на підході.