Зеленський розкрив закулісні спроби врятувати відносини з Польщею до повернення ордену

Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед тим, як повернути Орден Білого Орла до канцелярії президента Польщі, Київ робив активні спроби врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, одразу після заяв польського президента Кароля Навроцького про намір відкликати нагороду українська сторона ініціювала серію контактів із польською владою. До переговорів підключилися керівник Офісу президента, його перший заступник, а також представники дипломатичного та силового блоків.

Зеленський зазначив, що ще тоді сумнівався у можливості змінити ситуацію, оскільки бачив у діях польського лідера вплив внутрішньої політичної боротьби. Проте українська делегація провела зустрічі з представниками президентської канцелярії, уряду та парламенту Польщі, намагаючись донести позицію Києва та уникнути публічного конфлікту.

Незважаючи на ці зусилля, українські переговорники повернулися з переконанням, що рішення про відкликання нагороди вже фактично ухвалено. Після цього Зеленський особисто запропонував польському президенту провести зустріч та спільну прес-конференцію, проте ситуація продовжила погіршуватись.

Президент України також пов'язав конфлікт навколо ордену із наступними заявами Варшави щодо європейської інтеграції України та захисту інтересів польських фермерів. На його думку, такі кроки були частиною ширшої політичної стратегії.

Окремо Зеленський згадав період президентства Анджея Дуди, наголосивши, що тоді між Києвом та Варшавою існували особливі партнерські відносини, засновані на тісній співпраці та підтримці України у найважчі моменти війни.

При цьому глава держави дав зрозуміти, що Україна сьогодні змушена жити в умовах постійної загрози російських атак, тому головним пріоритетом залишається безпека країни, а не дискусії щодо того, наскільки голосно Київ висловлює подяку своїм союзникам.

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