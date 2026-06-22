Зеленский раскрыл закулисные попытки спасти отношения с Польшей до возврата ордена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед тем, как вернуть Орден Белого Орла в канцелярию президента Польши, Киев предпринимал активные попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, сразу после заявлений польского президента Кароля Навроцкого о намерении отозвать награду украинская сторона инициировала серию контактов с польскими властями. К переговорам подключились руководитель Офиса президента, его первый заместитель, а также представители дипломатического и силового блоков.

Зеленский отметил, что еще тогда сомневался в возможности изменить ситуацию, поскольку видел в действиях польского лидера влияние внутренней политической борьбы. Тем не менее украинская делегация провела встречи с представителями президентской канцелярии, правительства и парламента Польши, пытаясь донести позицию Киева и избежать публичного конфликта.

Несмотря на эти усилия, украинские переговорщики вернулись с убеждением, что решение об отзыве награды уже фактически принято. После этого Зеленский лично предложил польскому президенту провести встречу и совместную пресс-конференцию, однако ситуация продолжила ухудшаться.

Президент Украины также связал конфликт вокруг ордена с последующими заявлениями Варшавы относительно европейской интеграции Украины и защиты интересов польских фермеров. По его мнению, такие шаги были частью более широкой политической стратегии.

Отдельно Зеленский вспомнил период президентства Анджея Дуды, подчеркнув, что тогда между Киевом и Варшавой существовали особые партнерские отношения, основанные на тесном сотрудничестве и поддержке Украины в самые тяжелые моменты войны.

При этом глава государства дал понять, что Украина сегодня вынуждена жить в условиях постоянной угрозы российских атак, поэтому главным приоритетом остается безопасность страны, а не дискуссии о том, насколько громко Киев выражает благодарность своим союзникам.

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