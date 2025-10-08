Зеленський розкрив, як Кремль влаштовує диверсії в Європі із дронами

Президент України Володимир Зеленський у ході свого традиційного звернення до українців розкрив деталі щодо доповіді голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо того, як росіяни використовують танкери тіньового флоту.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Говорив сьогодні з керівником Служби зовнішньої розвідки Іващенко і доручив йому активніше працювати з тими нашими партнерами, які можуть дати більше допомоги Україні зброєю та необхідними інвестиціями. Ми чітко бачимо, які наміри у партнерів є, які можливості, і працюватимемо так з ними, щоб не губився наш спільний потенціал захисту в Європі", — зазначив він.

За його словами, Іващенко доповів йому про те, як росіяни використовують танкери свого тіньового флоту, і не лише для фінансування війни, а й для диверсій та різних дестабілізацій у Європі.

Володимир Зеленський зазначив, що нещодавні випадки запуску дронів з танкерів – це один із таких прикладів.

За словами глави держави, наявну в Україні інформацію Київ передає партнерам, і важливо, щоб були відчутні кроки партнерів у відповідь Росії. На всіх рівнях заради цього спецслужби і працюють, і будуть ще зустрічі, будуть переговори з нашими партнерами – публічні та непублічні.

