Зеленский раскрыл, как Кремль устраивает диверсии в Европе с дронами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего традиционного обращения к украинцам раскрыл детали о докладе главы Службы внешней разведки Олега Иващенко относительно того, как россияне используют танкеры теневого флота.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Говорил сегодня с руководителем Службы внешней разведки Иващенко и поручил ему более активно работать с теми нашими партнерами, которые могут дать больше помощи Украине оружием и необходимыми инвестициями. Мы четко видим, какие намерения у партнеров есть, какие возможности, и будем работать так с ними, чтобы не терялся наш общий потенциал защиты в Европе", – отметил президент.

По его словам, Иващенко доложил ему о том, как россияне используют танкеры своего теневого флота, и не только для финансирования войны, но и для диверсий и различных дестабилизаций в Европе.

Владимир Зеленский отметил, недавние случаи запуска дронов с танкеров – это один из таких примеров.

По словам главы государства, имеющуюся у Украины информацию Киев передает партнерам, и важно, чтобы были ощутимые шаги партнеров в ответ России. На всех уровнях ради этого спецслужбы и работают, и будут еще встречи, будут переговоры с нашими партнерами – публичные и непубличные.

