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Зеленський розкрив результати нічної операції: що викликало паніку у росіян

Президент підтвердив поразку російських об'єктів, які забезпечують армію агресора, а також танкера та чотирьох суховантажів у Чорному та Азовському морях

22 липня 2026, 11:40
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення нової серії далекобійних ударів по об'єктах на території Росії, які використовуються для забезпечення російської армії. Про підсумки операції глава держави повідомив у соціальних мережах.

Зеленський розкрив результати нічної операції: що викликало паніку у росіян

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, у ніч на 22 липня українські Сили оборони вразили важливі логістичні центри у Краснодарському та Ставропольському краях. Ці об'єкти, як зазначив Зеленський, використовувалися для постачання російських військ комплектуючими для безпілотників, навігаційним обладнанням та іншим військовим спорядженням.

Крім того, українські військові завдали удару по черговій російській нафтобазі, яка забезпечувала паливом інфраструктуру країни-агресора.

Окремо президент повідомив про успішну операцію в акваторії Чорного та Азовського морів. За його словами, під удар потрапили танкер і чотири суховантажні машини, які входили до складу російського тіньового флоту.

Зеленський подякував українським військовослужбовцям за проведену операцію, наголосивши, що подібні дії є відповіддю на російську агресію та спрямовані на ослаблення військового потенціалу противника.

Глава держави також заявив, що Україна продовжує добиватися справедливого світу дипломатичним шляхом. За його словами, Київ уже передав російській стороні свої пропозиції щодо врегулювання війни, однак для переходу до повноцінного переговорного процесу необхідно посилити тиск на Москву.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська влада зіткнулася з несподіваною критикою з боку власних провоєнних блогерів після заяви про те, що траса Ростов – Крим нібито повністю захищена від українських ударів. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), представники російської ультрапатріотичної спільноти публічно поставили під сумнів слова окупаційної адміністрації Запорізької області.



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