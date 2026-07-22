Зеленский раскрыл результаты ночной операции: что вызвало панику у россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное проведение новой серии дальнобойных ударов по объектам на территории России, которые используются для обеспечения российской армии. Об итогах операции глава государства сообщил в социальных сетях.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, в ночь на 22 июля украинские Силы обороны поразили важные логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях. Эти объекты, как отметил Зеленский, использовались для снабжения российских войск комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другим военным снаряжением.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по очередной российской нефтебазе, которая обеспечивала топливом инфраструктуру страны-агрессора.

Отдельно президент сообщил об успешной операции в акватории Черного и Азовского морей. По его словам, под удар попали танкер и четыре сухогруза, входившие в состав российского теневого флота.

Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих за проведенную операцию, подчеркнув, что подобные действия являются ответом на российскую агрессию и направлены на ослабление военного потенциала противника.

Глава государства также заявил, что Украина продолжает добиваться справедливого мира дипломатическим путем. По его словам, Киев уже передал российской стороне свои предложения по урегулированию войны, однако для перехода к полноценному переговорному процессу необходимо усилить давление на Москву.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти столкнулись с неожиданной критикой со стороны собственных провоенных блогеров после заявления о том, что трасса Ростов – Крым якобы полностью защищена от украинских ударов. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), представители российского ультрапатриотического сообщества публично поставили под сомнение слова оккупационной администрации Запорожской области.