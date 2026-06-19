Зеленський розкрив, про що домовилася Європа після рекордного засідання щодо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські партнери дійшли спільного висновку: російський лідер Володимир Путін не має наміру припиняти війну, проте спільними зусиллями його можна зупинити. Таку заяву глава держави зробив після серії міжнародних зустрічей, присвячених підтримці України.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, засідання у форматі "Рамштайн" і ради "Україна – Європейський союз" стали одними з найтриваліших і змістовніших за весь час співпраці Києва з європейськими партнерами. Головним підсумком стало розуміння того, що подальша безпека Європи безпосередньо залежить від здатності України протистояти російській агресії.

Зеленський наголосив, що союзники підтвердили готовність посилювати українську протиповітряну оборону, фінансувати армію та нарощувати виробництво озброєнь. Крім того, у Європі активно обговорюється створення власної системи протиракетного захисту, в якій Україна розглядається як важливий елемент майбутньої безпекової архітектури.

Окремо президент повідомив про конкретні результати зустрічі "Рамштайн".

За його словами, партнери оголосили про виділення понад мільярд доларів на закупівлю ракет для систем Patriot, понад півмільярда доларів на далекобійні боєприпаси в рамках чеської ініціативи, а також близько мільярда доларів на виробництво українських безпілотників та ракет.

Глава держави також попередив, що завершення війни без надійних гарантій безпеки може призвести до нових конфліктів у майбутньому. На його думку, Кремль розглядає війну як інструмент збереження власної влади, тому загроза для Європи не зникне автоматично навіть після припинення бойових дій.

Зеленський підкреслив, що Україна вже сьогодні відіграє ключову роль у європейській безпеці і фактично має один із найбоєздатніших військових потенціалів на континенті. Саме тому питання інтеграції країни до євроатлантичних структур залишається одним із центральних у переговорах із союзниками.

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