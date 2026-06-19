Зеленский раскрыл, о чем договорилась Европа после рекордного заседания по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры пришли к общему выводу: российский лидер Владимир Путин не намерен прекращать войну, однако совместными усилиями его можно остановить. Такое заявление глава государства сделал после серии международных встреч, посвященных поддержке Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, состоявшиеся заседания в формате "Рамштайн" и совета "Украина – Европейский союз" стали одними из самых продолжительных и содержательных за все время сотрудничества Киева с европейскими партнерами. Главным итогом стало понимание того, что дальнейшая безопасность Европы напрямую зависит от способности Украины противостоять российской агрессии.

Зеленский подчеркнул, что союзники подтвердили готовность усиливать украинскую противовоздушную оборону, финансировать армию и наращивать производство вооружений. Кроме того, в Европе активно обсуждается создание собственной системы противоракетной защиты, в которой Украина рассматривается как важный элемент будущей архитектуры безопасности.

Отдельно президент сообщил о конкретных результатах встречи "Рамштайн".

По его словам, партнеры объявили о выделении более миллиарда долларов на закупку ракет для систем Patriot, свыше полумиллиарда долларов на дальнобойные боеприпасы в рамках чешской инициативы, а также около миллиарда долларов на производство украинских беспилотников и ракет.

Глава государства также предупредил, что завершение войны без надежных гарантий безопасности может привести к новым конфликтам в будущем. По его мнению, Кремль рассматривает войну как инструмент сохранения собственной власти, а потому угроза для Европы не исчезнет автоматически даже после прекращения боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже сегодня играет ключевую роль в европейской безопасности и фактически обладает одним из самых боеспособных войсковых потенциалов на континенте. Именно поэтому вопрос интеграции страны в евроатлантические структуры остается одним из центральных в переговорах с союзниками.

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