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Зеленський розкрив плани Кремля на осінь: чи з’явилися натяки на мир

Президент заявив, що дані української розвідки не залишають шансів на швидкий мир: Росія готується поповнювати армію новими мобілізованими та розширює військову співпрацю з Північною Кореєю

25 липня 2026, 20:40
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Кравцев Сергей

Українська розвідка отримала нові дані про плани Кремля на осінь, і вони не дають підстав говорити про готовність Росії до завершення війни. Навпаки, президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін готує умови для нової хвилі мобілізації та продовження агресії.

Зеленський розкрив плани Кремля на осінь: чи з’явилися натяки на мир

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, Кремль приховує свої наміри, використовуючи інші формулювання та сигнали, однак реальні плани свідчать про підготовку до залучення нових людей до війська.

"Маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає – так це миру. Путін готує умови для розширення мобілізації", – наголосив Зеленський.

Президент навів і статистику втрат російської армії. За неповні сім місяців 2026 року до лав ЗС РФ було набрано 221 тисячу осіб. Водночас втрати окупаційних військ за цей період, за українськими оцінками, сягнули майже 225,5 тисячі військових. Із них близько 131 тисячі – загиблі, ще майже 93 тисячі – поранені, причому значна частина поранень є тяжкими через низький рівень медичного забезпечення в російській армії.

Окрему увагу Зеленський звернув на поглиблення військового співробітництва між Москвою та Пхеньяном. За даними української розвідки, Росія планує отримати ще близько 30 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї. Для цього вже з червня у Воронезькій області готують інфраструктуру для їхнього прийому.

Крім того, КНДР, за словами президента, готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Зеленський застеріг, що така співпраця створює загрозу не лише для України, а й для всього Азійсько-Тихоокеанського регіону, адже Москва допомагає Пхеньяну вдосконалювати озброєння та отримувати бойовий досвід.

Президент наголосив, що Україна разом із партнерами має посилити тиск на Кремль, аби змусити Росію відмовитися від планів нової мобілізації та перейти до реальних кроків на шляху до миру.

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