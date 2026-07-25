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Зеленский раскрыл планы Кремля на осень: появились ли намеки на мир

Президент заявил, что данные украинской разведки не оставляют шансов на скорый мир: Россия готовится пополнять армию новыми мобилизованными и расширяет военное сотрудничество с Северной Кореей

25 июля 2026, 20:40
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Кравцев Сергей

Украинская разведка получила новые данные о планах Кремля на осень, и они не дают оснований говорить о готовности России к завершению войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин готовит условия для новой волны мобилизации и продолжения агрессии.

Зеленский раскрыл планы Кремля на осень: появились ли намеки на мир

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, Кремль скрывает свои намерения, используя другие формулировки и сигналы, однако реальные планы свидетельствуют о подготовке к привлечению новых людей в армию.

"У нас есть основательные доклады разведки о российских планах на осень. Чего там нет – так это миру. Путин готовит условия для расширения мобилизации", – подчеркнул Зеленский.

Президент привел и статистику утрат русской армии. За неполные семь месяцев 2026 года в ряды ВС РФ было набрано 221 тысячу человек. В то же время потери оккупационных войск за этот период, по украинским оценкам, достигли почти 225,5 тысяч военных. Из них около 131 тысячи – погибшие, еще почти 93 тысячи – ранены, причем значительная часть ранений тяжела из-за низкого уровня медицинского обеспечения в российской армии.

Особое внимание Зеленский обратил на углубление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. По данным украинской разведки, Россия планирует получить около 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. Для этого уже с июня в Воронежской области готовится инфраструктура для их приема.

Кроме того, КНДР, по словам президента, готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Зеленский предостерег, что такое сотрудничество создает угрозу не только Украине, но и всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, ведь Москва помогает Пхеньяну совершенствовать вооружение и получать боевой опыт.

Президент подчеркнул, что Украина вместе с партнерами должна усилить давление на Кремль, чтобы заставить Россию отказаться от планов новой мобилизации и перейти к реальным шагам на пути к миру.

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