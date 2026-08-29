Зеленський розкрив наслідки удару РФ по Київщині: кількість загиблих знову зросла

У Бучанському районі Київської області після російського удару сталася масштабна детонація боєприпасів. Перший удар припав на місце їхнього зберігання, розташоване поруч із цивільною забудовою. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, йдеться про склад Сил оборони в селі Мила. Після влучання почалася детонація снарядів, мін, інших боєприпасів та безпілотників. Президент назвав ситуацію наслідком "жахливої недбалості" тих, хто допустив зберігання вибухонебезпечних матеріалів безпосередньо біля людей.

Масштаб наслідків виявився значним. За словами Зеленського, станом на момент звернення відомо вже про 37 загиблих. Серед жертв – цивільні мешканці та рятувальники, які працювали на місці після атаки. Десятки людей отримали поранення.

Президент наголосив, що зберігання боєприпасів у такому місці, поблизу житлової забудови, є неприпустимим. За його словами, ця трагедія потребує повного та публічного розслідування.

"Перше попадання припало на місце зберігання боєприпасів, якого там точно не мало бути", — заявив Зеленський, додавши, що масштаб детонації був значним.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Слідство має встановити всі обставини події, зокрема хто ухвалював рішення щодо розміщення та зберігання боєприпасів поблизу цивільних об'єктів.

Зеленський також провів паралель із попередньою ситуацією у Вишневому та наголосив на необхідності притягнення винних до відповідальності.

Водночас президент заявив, що Росія також нестиме відповідальність за наслідки своїх атак. За його словами, Україна відповість на удари РФ та продовжить працювати над посиленням захисту цивільного населення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – страшна трагедія під Києвом: Зеленський розповів скільки людей загинуло після удару РФ.