Зеленский раскрыл последствия удара РФ по Киевщине: количество погибших снова выросло

В Бучанском районе Киевской области после российского удара произошла масштабная детонация боеприпасов. Первый удар пришелся на место их хранения, расположенное рядом с гражданской застройкой. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, речь идет о составе Сил обороны в селе Мила. После попадания началась детонация снарядов, мин, других боеприпасов и беспилотников. Президент назвал ситуацию следствием "ужасной халатности" тех, кто допустил хранение взрывоопасных материалов непосредственно у людей.

Масштаб последствий оказался значительным. По словам Зеленского, по состоянию на момент обращения известно уже о 37 погибших. Среди жертв – гражданские жители и спасатели, работавшие на месте после атаки. Десятки человек получили ранения.

Президент подчеркнул, что хранение боеприпасов в таком месте, вблизи жилой застройки, недопустимо. По его словам, эта трагедия нуждается в полном и публичном расследовании.

"Первое попадание пришлось на место хранения боеприпасов, которого там точно не должно быть", — заявил Зеленский, добавив, что масштаб детонации был значительным.

Правоохранители уже открыли уголовное производство. Следствие должно установить все обстоятельства происшествия, в частности, кто принимал решение о размещении и хранении боеприпасов вблизи гражданских объектов.

Зеленский также провел параллель с предыдущей ситуацией в Вишневом и отметил необходимость привлечения виновных к ответственности.

В то же время, президент заявил, что Россия также будет нести ответственность за последствия своих атак. По его словам, Украина ответит на удары РФ и продолжит работу над усилением защиты гражданского населения.

Также издание "Комментарии" сообщало – страшная трагедия под Киевом: Зеленский рассказал, сколько людей погибло после удара РФ.