logo_ukra

BTC/USD

89881

ETH/USD

3093.03

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський розкрив карти: який сенс був у ударах РФ по Дніпру та Запоріжжю
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський розкрив карти: який сенс був у ударах РФ по Дніпру та Запоріжжю

Президент наголосив. що жодного військового сенсу РФ по українських містах немає

8 січня 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський відреагував на ворожі удари по Дніпропетровській та Запорізькій областях, які залишили людей без електрики, опалення та води. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву український лідер зробив у себе в Telegram.

Зеленський розкрив карти: який сенс був у ударах РФ по Дніпру та Запоріжжю

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент висловив слова вдячності ремонтним бригадам та всім службам, які від ночі працюють над відновленням електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області.

Станом на зараз енергопостачання в Запорізькій області відновлено та здійснюється за графіками.

На Дніпровщині дещо складніша ситуація. Наразі роботи тривають у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. До відновлення залучені всі необхідні ресурси, обладнання та служби.

Володимир Зеленський зазначив, що доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі.

Він також закликав міжнародних партнерів реагувати на удари Росії по енергетиці та інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими.

"І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах.... Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні — намагання зламати Україну", — заявив голова держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масовані удари по енергетичних об'єктах України в Дніпрі та Запоріжжі призвели до масштабних відключень світла і знову загострили питання безпеки цивільного населення на тлі війни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка у мережі Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/c/1188235024/996505
Теги:

Новини

Всі новини