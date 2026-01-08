Зеленський розкрив карти: який сенс був у ударах РФ по Дніпру та Запоріжжю

Глава української держави Володимир Зеленський відреагував на ворожі удари по Дніпропетровській та Запорізькій областях, які залишили людей без електрики, опалення та води. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву український лідер зробив у себе в Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент висловив слова вдячності ремонтним бригадам та всім службам, які від ночі працюють над відновленням електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області.

Станом на зараз енергопостачання в Запорізькій області відновлено та здійснюється за графіками.

На Дніпровщині дещо складніша ситуація. Наразі роботи тривають у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. До відновлення залучені всі необхідні ресурси, обладнання та служби.

Володимир Зеленський зазначив, що доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі.

Він також закликав міжнародних партнерів реагувати на удари Росії по енергетиці та інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими.

"І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах.... Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні — намагання зламати Україну", — заявив голова держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масовані удари по енергетичних об'єктах України в Дніпрі та Запоріжжі призвели до масштабних відключень світла і знову загострили питання безпеки цивільного населення на тлі війни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка у мережі Telegram.



