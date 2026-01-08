logo

BTC/USD

89881

ETH/USD

3093.03

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский раскрыл карты: какой смысл был в ударах РФ по Днепру и Запорожью
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский раскрыл карты: какой смысл был в ударах РФ по Днепру и Запорожью

Президент подчеркнул. что никакого военного смысла РФ по украинским городам нет

8 января 2026, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на вражеские удары по Днепропетровской и Запорожской областям, которые покинули людей без электричества, отопления и воды. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление украинский лидер сделал у себя в Telegram.

Зеленский раскрыл карты: какой смысл был в ударах РФ по Днепру и Запорожью

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент выразил благодарность ремонтным бригадам и всем службам, которые с ночи работают над восстановлением электричества, тепла и воды на Днепровщине и в Запорожской области.

По состоянию на данный момент энергоснабжение в Запорожской области возобновлено и осуществляется по графику.

На Днепровщине несколько более сложная ситуация. В настоящее время работы продолжаются в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах и общинах. К обновлению привлечены все необходимые ресурсы, оборудование и службы.

Владимир Зеленский отметил, что поручил премьер-министру Юлии Свириденко оказать всю необходимую поддержку местным властям.

Он также призвал международных партнеров реагировать на удары России по энергетике и инфраструктуре, покидающих людей без электричества и отопления в условиях зимы.

"И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали на это издевательство России над людьми. Никакого военного смысла нет в таких ударах.... Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине — попытка сломать Украину", — заявил глава государства.

Читайте на портале "Комментарии" — массированные удары по энергетическим объектам Украины в Днепре и Запорожье привели к масштабным отключениям света и снова обострили вопросы безопасности гражданского населения на фоне войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации руководителя ЦПИ СНБО лейтенанта Андрея Коваленко в сети Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1188235024/996505
Теги:

Новости

Все новости