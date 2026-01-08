Зеленский раскрыл карты: какой смысл был в ударах РФ по Днепру и Запорожью

Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на вражеские удары по Днепропетровской и Запорожской областям, которые покинули людей без электричества, отопления и воды. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление украинский лидер сделал у себя в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент выразил благодарность ремонтным бригадам и всем службам, которые с ночи работают над восстановлением электричества, тепла и воды на Днепровщине и в Запорожской области.

По состоянию на данный момент энергоснабжение в Запорожской области возобновлено и осуществляется по графику.

На Днепровщине несколько более сложная ситуация. В настоящее время работы продолжаются в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах и общинах. К обновлению привлечены все необходимые ресурсы, оборудование и службы.

Владимир Зеленский отметил, что поручил премьер-министру Юлии Свириденко оказать всю необходимую поддержку местным властям.

Он также призвал международных партнеров реагировать на удары России по энергетике и инфраструктуре, покидающих людей без электричества и отопления в условиях зимы.

"И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали на это издевательство России над людьми. Никакого военного смысла нет в таких ударах.... Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине — попытка сломать Украину", — заявил глава государства.

