Зеленський розкрив хитрий план РФ із провокаціями НАТО: чого домагається Путін

Серією провокацій проти країна Північноатлантичного альянсу Кремль хоче відвернути увагу від жорстокої війни в Україні. Росія хоче, щоб НАТО відреагувало, але відреагувало без США. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, закликаючи союзників до єдності.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
У відповідь на запитання журналістів щодо можливого нападу Росії на інші європейські країни, Зеленський зазначив, що йому важко спрогнозувати сценарій, але він попросив не забувати небезпечні сигнали з Естонії, Польщі, Данії, Норвегії та Швеції.
Президент України додав, що спостерігається широка тенденція порушень повітряного простору і кордонів, що повторюються, що "має викликати реакцію".
Зеленський також наголосив на необхідності захищати колишні країни СРСР та регіони, де Росія втрачає вплив, зокрема Казахстан.
За словами українського лідера, Росія "зазнає, як далеко вона може зайти". Він також попередив про загострення ситуації у Грузії та Білорусі.
Глава української держави розповів, що із кількома країнами Україна вже провела консультації. З якими саме – український лідер говорити відмовився. Він запевнив, що направить фахівців із протидії дронам до спільної консультативної групи, а представники деяких країн прибудуть на навчання до України.