Зеленський розкрив хитрий план РФ із провокаціями НАТО: чого домагається Путін

Серією провокацій проти країна Північноатлантичного альянсу Кремль хоче відвернути увагу від жорстокої війни в Україні. Росія хоче, щоб НАТО відреагувало, але відреагувало без США. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, закликаючи союзників до єдності.

У відповідь на запитання журналістів щодо можливого нападу Росії на інші європейські країни, Зеленський зазначив, що йому важко спрогнозувати сценарій, але він попросив не забувати небезпечні сигнали з Естонії, Польщі, Данії, Норвегії та Швеції.

Президент України додав, що спостерігається широка тенденція порушень повітряного простору і кордонів, що повторюються, що "має викликати реакцію".

Зеленський також наголосив на необхідності захищати колишні країни СРСР та регіони, де Росія втрачає вплив, зокрема Казахстан.

"Я не можу сказати, що на думці у Путіна, тому ми маємо бути готові захищатися і дивитися, куди може піти Путін", — висловився Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, Росія "зазнає, як далеко вона може зайти". Він також попередив про загострення ситуації у Грузії та Білорусі.

Глава української держави розповів, що із кількома країнами Україна вже провела консультації. З якими саме – український лідер говорити відмовився. Він запевнив, що направить фахівців із протидії дронам до спільної консультативної групи, а представники деяких країн прибудуть на навчання до України.



