Зеленский раскрыл хитрый план РФ с провокациями НАТО: чего добивается Путин

Серией провокаций против страна Североатлантического альянса Кремль хочет отвлечь внимание от жестокой войны в Украине. Россия хочет, чтобы НАТО отреагировало, но отреагировало без США. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, призывая союзников к единству.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В ответ на вопрос журналистов относительно возможного нападения России на другие европейские страны, Зеленский отметил, что ему трудно спрогнозировать сценарий, но при этом он попросил не забывать опасные сигналы из Эстонии, Польши, Дании, Норвегии и Швеции.

Президент Украины добавил, что наблюдается широкая тенденция повторяющихся нарушений воздушного пространства и границ, что "должно вызвать реакцию".

Зеленский также отметил необходимость защищать бывшие страны СССР и регионы, где Россия теряет влияние, в частности Казахстан.

"Я не могу сказать, что на уме у Путина, поэтому мы должны быть готовы защищаться и смотреть, куда может пойти Путин", — высказался Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, Россия "испытывает, как далеко она может зайти". Он также предупредил об обострении ситуации в Грузии и Беларуси.

дроновые провокации России совсем неслучайны. Таким образом Кремль тестирует реакцию Европы и хочет ослабить помощь Киеву. Российский диктатор Владимир Путин планирует открыть новое направление боевых действий еще до завершения войны в Украине. Такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства рассказал, что с несколькими странами Украина уже провела консультации. С какими именно – украинский лидер говорить отказался. Он заверил, что направит специалистов по противодействию дронам в совместную консультативную группу, а представители некоторых стран прибудут на обучение в Украину.



