Зеленський розкрив деталі про "важливі сигнали", які Чарльз ІІІ надіслав Трампу щодо України

Король Великобританії Чарльз ІІІ допоміг налагодити його стосунки із президентом США Дональдом Трампом. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю The Guardian розповів президент Володимир Зеленський, наголосивши, що британський монарх "дуже лояльний" до України.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський зазначив, що король Чарльз III відіграв важливу роль за лаштунками, заохочуючи президента США активніше підтримувати Україну після бурхливої зустрічі в Овальному кабінеті, яка відбулася в лютому перед камерами, коли Трамп публічно залякував Зеленського і вигнав його з Білого дому.

Під час державного візиту до Великобританії у вересні Трамп провів зустріч із королем.

"Я не знаю всіх подробиць, але, як я розумію, Його Величність надіслав президенту Трампу кілька важливих сигналів", — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Дональд Трамп поважає короля та вважає його "дуже важливою" особистістю, що, на його думку, є щирим компліментом, який не роблять "багатьом людям".

"Його Величність дуже чутлива до нашого народу. Можливо, "чутливий" – не зовсім правильне слово. Він дуже підтримує нас", – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що, на відміну від інших західних лідерів, не "боїться" Дональда Трампа, і спростував повідомлення про те, що їхня остання зустріч у Вашингтоні була напруженою, додавши, що має добрі стосунки з президентом США.

Український лідер спростував твердження ЗМІ, що Трамп відкинув карти поля бою під час бурхливої розмови у жовтні у Білому домі, куди він прибув із надією забезпечити постачання американських крилатих ракет "Томагавк". "Він нічого не кидав. Я впевнений", — сказав Зеленський. Він описав їхні стосунки як "нормальні", "ділові" та "конструктивні".

