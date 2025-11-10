Зеленский раскрыл детали о "важных сигналах", которые Чарльз ІІІ послал Трампу по Украине

Король Великобритании Чарльз ІІІ помог наладить его отношения с президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Guardian рассказал президент Владимир Зеленский, отметив, что британский монарх "очень лояльный" к Украине.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский отметил, что король Чарльз III сыграл важную роль за кулисами, поощряя президента США более активно поддерживать Украину после бурной встречи в Овальном кабинете, которая состоялась в феврале перед камерами, когда Трамп публично запугивал Зеленского и выгнал его из Белого дома.

Во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провел встречу с королем.

"Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Дональд Трамп уважает короля и считает его "очень важной" личностью, что, по его мнению, является искренним комплиментом, который не делают "многим людям".

"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствительный" – не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", – сказал Зеленский.

Президент также заявил, что, в отличие от других западных лидеров, не "боится" Дональда Трампа, и опроверг сообщения о том, что их последняя встреча в Вашингтоне была напряженной, добавив, что у него хорошие отношения с президентом США.

Украинский лидер опроверг утверждения СМИ, что Трамп отбросил карты поля боя во время бурного разговора в октябре в Белом доме, куда он прибыл с надеждой обеспечить поставки американских крылатых ракет "Томагавк". "Он ничего не бросал. Я уверен", – сказал Зеленский. Он описал их отношения как "нормальные", "деловые" и "конструктивные".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что Россия способна начать новую агрессию против одной из стран Европы еще до завершения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью The Guardian.



