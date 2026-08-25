Зеленський розкрив деталі привітання Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив текст привітання, яке отримав від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. За словами українського лідера, американський президент надіслав "теплі та підбадьорливі" слова на адресу України та її громадян.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У своєму зверненні Трамп наголосив на міцних відносинах між Сполученими Штатами та Україною. Він зазначив, що зв’язок між двома країнами поглибився від моменту проголошення української незалежності.

Окремо президент США відзначив стійкість українського народу, який продовжує протистояти російській агресії. Дональд Трамп заявив, що американці захоплюються мужністю українців та вшановують жертви, яких країна зазнала заради захисту своєї свободи.

"Завдяки мужнім, відважним і талановитим людям ви побудували велику країну", — йдеться у привітанні американського президента.

Трамп також висловив упевненість у майбутньому України як суверенної та процвітаючої держави. Водночас головний акцент наприкінці послання він зробив на війні. Президент США закликав використати нинішню можливість, щоб "покласти край конфлікту" та створити міцний і тривалий мир, який дозволить Україні реалізувати свій потенціал у наступні десятиліття.

Зеленський подякував Трампу за привітання, але у своїй відповіді зробив акцент не лише на дипломатичних словах. Він згадав про конкретну потребу України – ракети-перехоплювачі для американських систем Patriot.

Український президент порівняв слова підтримки з "звуком запуску ракети Patriot PAC-3", наголосивши, що такі сигнали дають надію на захист цивільних від російських атак і досягнення гідного миру.

"Дякуємо, пане Президенте Трамп та всім американцям, за вашу підтримку та привітання!" — заявив Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ціна незалежності виявилася надто високою: що українці тепер вкладають у 24 серпня.



