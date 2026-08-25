Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал текст поздравления, полученного от президента США Дональда Трампа по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины. По словам украинского лидера, американский президент направил "теплые и бодрящие" слова в адрес Украины и ее граждан.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В своем обращении Трамп отметил крепкие отношения между Соединенными Штатами и Украиной. Он отметил, что связь между двумя странами углубилась с момента провозглашения украинской независимости.

Отдельно президент США отметил устойчивость украинского народа, продолжающего противостоять российской агрессии. Дональд Трамп заявил, что американцы восхищаются мужеством украинцев и чествуют жертвы, которые страна испытала ради защиты своей свободы.

"Благодаря мужественным, отважным и талантливым людям вы построили великую страну", — говорится в поздравлении американского президента.

Трамп также выразил уверенность в будущем Украины как суверенного и преуспевающего государства. В то же время, главный акцент в конце послания он сделал на войне. Президент США призвал использовать нынешнюю возможность, чтобы "положить конец конфликту" и создать крепкий и продолжительный мир, который позволит Украине реализовать свой потенциал в следующие десятилетия.

Зеленский поблагодарил Трампа за приветствие, но в своем ответе сделал акцент не только на дипломатических словах. Он упомянул о конкретной потребности Украины – ракетах-перехватчиках для американских систем Patriot.

Украинский президент сравнил слова поддержки с "звуком запуска ракеты Patriot PAC-3", подчеркнув, что такие сигналы дают надежду на защиту гражданских от российских атак и достижение достойного мира.

"Спасибо, господин Президент Трамп и всем американцам, за вашу поддержку и поздравление!" – заявил Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – цена независимости оказалась слишком высокой: украинцы теперь вкладывают в 24 августа.



