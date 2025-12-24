Зеленский раскрыл детали 20 пунктов мирного плана: что готовят США и Россия для Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал журналистам о деталях мирного плана, обсуждаемого Украиной, США и Россией уже второй месяц. По его словам, документ состоит из 20 основных пунктов и сопровождается рядом дополнительных соглашений по отдельным направлениям.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Кроме базового документа есть трехсторонний договор о гарантиях безопасности между Украиной, США и Европой, двусторонние гарантии США для Украины, а также дорожная карта экономического развития страны до 2040 года.

Среди ключевых положений плана – подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с Россией, создание механизма мониторинга на линии столкновения и безъядерный статус Украины. План предусматривает гарантии безопасности США, НАТО и ЕС, возможное членство Украины в ЕС с краткосрочным привилегированным доступом к рынку, а также масштабный пакет инвестиций для восстановления экономики и инфраструктуры.

Особое внимание уделено управлению ЗАЭС и демилитаризации энергетических объектов, созданию гуманитарного комитета, урегулированию территориальных вопросов и проведению референдума по свободным экономическим зонам. Соглашение будет юридически обязательным, а его соблюдение будет контролировать специальный Совет мира. Полное прекращение огня вступит в силу после согласования всех пунктов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности заработают только после ратификации соглашения или его одобрения всеукраинским референдумом.

