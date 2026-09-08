Зеленський розкрив деталь про контакти Європи з Кремлем

Європейські країни підтримують власні канали зв’язку з Росією на рівні спецслужб і дипломатичних відомств. Тому Європа має брати безпосередню участь у будь-якому переговорному процесі щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, контакти між європейськими представниками та росіянами відбуваються паралельно з переговорами й дипломатичними зусиллями США. Таким чином, американці не є єдиною стороною Заходу, яка має комунікаційні канали з Москвою.

"Європейці на рівні розвідок та дипломатів мають контакти з росіянами, не тільки американці мають. Європа дуже важлива за столом перемовин", — наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що присутність європейських держав у переговорному процесі потрібна не лише через їхню військову чи фінансову допомогу Україні. Ключовим фактором він назвав питання безпеки самого європейського континенту.

За словами Зеленського, після завершення війни саме європейським державам доведеться жити з наслідками будь-яких домовленостей із Кремлем. Йдеться, зокрема, про майбутню систему безпеки, гарантії для України та здатність стримувати можливу нову агресію.

"Європа для нас – не тільки допомога, не тільки гаманець, не тільки зброя. Це реально безпека", — заявив президент.

Таким чином, Київ наполягає на ширшому форматі дипломатичного процесу, в якому Європа матиме не символічну, а реальну роль. Для України це принципово важливо, адже будь-які домовленості щодо війни без участі європейських держав можуть безпосередньо вплинути на архітектуру безпеки всього континенту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський розкрив план Кремля на війну відразу після виборів 20 вересня.



