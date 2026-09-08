Зеленский раскрыл деталь о контактах Европы с Кремлем

Европейские страны поддерживают свои каналы связи с Россией на уровне спецслужб и дипломатических ведомств. Поэтому Европа должна принимать непосредственное участие в любом переговорном процессе по завершению войны России против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, контакты между европейскими представителями и россиянами проходят параллельно с переговорами и дипломатическими усилиями США. Таким образом, американцы не единственная сторона Запада, которая имеет коммуникационные каналы с Москвой.

"Европейцы на уровне разведок и дипломатов имеют контакты с россиянами, не только у американцев. Европа очень важна за столом переговоров", — подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что присутствие европейских государств в переговорном процессе нужно не только из-за их военной или финансовой помощи Украине. Ключевым фактором он назвал вопрос безопасности самого европейского континента.

По словам Зеленского, после завершения войны именно европейским государствам придется жить с последствиями любых договоренностей с Кремлем. Речь идет, в частности, о будущей системе безопасности, гарантиях для Украины и способности сдерживать возможную новую агрессию.

"Европа для нас – не только помощь, не только кошелек, не только оружие. Это реальная безопасность", — заявил президент.

Таким образом, Киев настаивает на более широком формате дипломатического процесса, в котором Европа будет играть не символическую, а реальную роль. Для Украины это важно, ведь любые договоренности о войне без участия европейских государств могут напрямую повлиять на архитектуру безопасности всего континента.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский раскрыл план Кремля на войну сразу после выборов 20 сентября.



