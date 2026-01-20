logo_ukra

Зеленський розкритикував Повітряні сили: що викликало гнів президента
НОВИНИ

Зеленський розкритикував Повітряні сили: що викликало гнів президента

Президент запевнив, що висновки після нічної атаки РФ буде зроблено

20 січня 2026, 21:13
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Володимир Зеленський назвав "незадовільною" роботу Повітряних сил ЗСУ під час російської акти вночі та вранці 20 січня.  

Зеленський розкритикував Повітряні сили: що викликало гнів президента

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Глава держави у відеозверненні нагадав, що російським загарбникам вдалося атакувати "Шахедами" енергооб'єкт у Київській області. 

"Зранку були влучання "Шахедів" по об'єкту енергетики в області. Бригади зараз працюють. Робота Повітряних сил по "Шахедах" незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно — мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил має бути іншою", — сказав Зеленський.

Президент розповів, що говорив про це з міністром оборони Михайлом Федоровим. Запевнив, що висновки буде зроблено.

Окрім того президент повідомив, що розмовляв із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником ОП Кирилом Будановим і лідером фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давидом Арахамією, які представляють Україну на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами президента, делегація України активно працює з американською стороною та європейськими партнерами щодо можливих зустрічей і пакетів підтримки.

"Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить — реальні результати для України — Україна там буде представлена. Нікому не потрібна порожня політика і розмова без результатів", — наголосив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", російська ракета "Циркон", застосована проти України, пролетіла над Вінницькою областю та влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Про це сказав Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил України. Відповідаючи на запитання щодо використання цієї ракети, Ігнат уточнив: "Летів у Вінницьку область по об’єкту критичної інфраструктури". Він також зазначив, що ворог часто намагається вражати енергетичні об’єкти країни.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/uryadovci-povinni-dati-nelinijni-propoziciyi-yak-zahishati-z-102501
