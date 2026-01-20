logo

Зеленский подверг критике Воздушные силы: что вызвало гнев президента
Зеленский подверг критике Воздушные силы: что вызвало гнев президента

Президент заверил, что выводы после ночной атаки РФ будут сделаны

20 января 2026, 21:13
Автор:
Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский назвал "неудовлетворительной" работу Воздушных сил ВСУ во время российской акты ночью и утром 20 января.

Зеленский подверг критике Воздушные силы: что вызвало гнев президента

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Глава государства в видеообращении напомнил, что российским захватчикам удалось атаковать "Шахедами" энергообъект в Киевской области.

"Утром были попадания "Шахедов" по объекту энергетики в области. Бригады сейчас работают. Работа Воздушных сил по "Шахедам" неудовлетворительна: есть перехватчики, много сил задействовано — мобильные огневые группы, F-16 есть, и организация работы Воздушных сил должна быть другой", — сказал Зелен.

Президент рассказал, что говорил об этом с министром обороны Михаилом Федоровым. Заверил, что выводы будут сделаны.

Кроме того, президент сообщил, что разговаривал с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем ОП Кириллом Будановым и лидером фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией, представляющим Украину на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам президента, делегация Украины активно работает с американской стороной и европейскими партнерами по поводу возможных встреч и пакетов поддержки.

"Ракеты для противовоздушной обороны нужны каждый день. Оружие нужно каждый день. Оборудование для восстановления для резерва нужно каждый день. Если формат Давоса это обеспечит – реальные результаты для Украины – Украина там будет представлена. Никому не нужна пустая политика и разговор без результатов", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", российская ракета "Циркон", примененная против Украины , пролетела над Винницкой областью и попала в объект критической инфраструктуры. Об этом сказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины. Отвечая на вопрос использования этой ракеты, Игнат уточнил: "Летела в Винницкую область по объекту критической инфраструктуры". Он также отметил, что враг часто пытается поражать энергетические объекты страны.



Источник: https://www.president.gov.ua/news/uryadovci-povinni-dati-nelinijni-propoziciyi-yak-zahishati-z-102501
