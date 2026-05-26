Зеленський розгубив своїх союзників: в Раді розповіли, хто залишився з президентом

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський від 2019 року замінив фактично усю свою команду.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Дмитро Разумков, який від початку каденції Зеленського був головою Верховної Ради, пояснив, чому колишні союзники президента починають його критикувати.
За його словами, більшість критики Зеленського — це об'єктивна критика.
За словами політика, трапляються випадки, коли критика переходить якісь норми моралі і та виглядає брудно, однак це вже інша історія.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що викриття масштабної корупційної схеми шокувало українців. Отримав підозру і колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Йдеться про будівництво чотирьох елітних будинків у передмісті Києва. Президент України Володимир Зеленський не прокоментував ситуацію із Єрмаком, хоча раніше говорив, що “він зі мною прийшов, зі мною і піде”.