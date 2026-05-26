Зеленський розгубив своїх союзників: в Раді розповіли, хто залишився з президентом

Президент України Володимир Зеленський від 2019 року замінив фактично усю свою команду.

Народний депутат Дмитро Разумков, який від початку каденції Зеленського був головою Верховної Ради, пояснив, чому колишні союзники президента починають його критикувати.

“Думаю, що це, як кажуть, запорука успіху Зеленського. Він, в принципі, зміг організувати так, що навколо нього не залишилося нікого з тих, хто був у дев'ятнадцятому році. Мабуть, залишився Єрмак (колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, — ред.), так, нехай не публічно, але він точно знаходиться поруч. А так все, більше нікого нема. Він лишився сам”, — зазначив народний депутат.

За його словами, більшість критики Зеленського — це об'єктивна критика.

“Думаю, що критика, яка йде з боку колишніх союзників Зеленського, в тому числі й з мого боку, вона є об'єктивною. Ти можеш з нею сперечатися, можеш дискутувати, але впевнений, що знайду аргументи, якими зможу пояснити, в тому числі й Володимиру Олександровичу свою позицію, і багато інших”, — зазначив він.

За словами політика, трапляються випадки, коли критика переходить якісь норми моралі і та виглядає брудно, однак це вже інша історія.

“У це вже не політика, це вже бруд”, — підкреслив політик.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що викриття масштабної корупційної схеми шокувало українців. Отримав підозру і колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Йдеться про будівництво чотирьох елітних будинків у передмісті Києва. Президент України Володимир Зеленський не прокоментував ситуацію із Єрмаком, хоча раніше говорив, що "він зі мною прийшов, зі мною і піде".




