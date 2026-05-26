Зеленский растерял своих союзников: в Раде рассказали, кто остался с президентом
Зеленский растерял своих союзников: в Раде рассказали, кто остался с президентом

Народный депутат Разумков рассказал, почему бывшие союзники критикуют президента Зеленского

26 мая 2026, 19:02
Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский с 2019 года заменил фактически всю свою команду.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков, который с начала каденции Зеленского был председателем Верховной Рады, объяснил, почему бывшие союзники президента начинают его критиковать.

"Думаю, что это, как говорится, залог успеха Зеленского. Он, в принципе, смог организовать так, что вокруг него не осталось никого из тех, кто был в девятнадцатом году. Пожалуй, остался Ермак (бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак, — ред.), да, пусть не публично, но он точно находится рядом. А так все больше никого нет. Он остался один.”, — отметил народный депутат.

По его словам, большинство критики Зеленского – это объективная критика.

"Думаю, что критика, которая идет со стороны бывших союзников Зеленского, в том числе и с моей стороны, она объективна. Ты можешь с ней спорить, можешь дискутировать, но уверен, что найду аргументы, которыми смогу объяснить, в том числе и Владимиру Александровичу свою позицию, и многие другие", — отметил он.

По словам политика, бывают случаи, когда критика переходит какие-то нормы морали и выглядит грязно, однако это уже другая история.

"В это уже не политика, это уже грязь", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что разоблачение масштабной коррупционной схемы шокировало украинцев. Получил подозрение и бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Речь идет о строительстве четырех элитных домов в пригороде Киева. Президент Украины Владимир Зеленский не прокомментировал ситуацию с Ермаком, хотя раньше говорил, что "он со мной пришел, со мной и уйдет".




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XctT0y0suaw&t=1508s
