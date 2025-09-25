Президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі "Шоу Axios", що якщо Росія не припинить війну, чиновники, які працюють у Кремлі, повинні переконатися, що вони знають, де знаходиться найближче бомбосховище.

Зеленський: Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища

Зеленський заявив, що президент Трамп явно підтримує його намір атакувати російські цілі, такі як енергетична інфраструктура та збройові заводи. І він сказав, що якщо Україна отримає додаткову зброю далекого радіусу дії від США, "ми її використаємо".

Зеленський розповів Бараку Равіду з Axios, що він звернувся до Трампа з одним конкретним проханням під час зустрічі двох лідерів у вівторок — нова система озброєння, за його словами, змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Зеленський сказав, що назве систему, як тільки камери вимкнуть, додавши, що Трамп сказав йому: "Ми над цим працюватимемо".

У середу ввечері, безпосередньо перед від'їздом із Генеральної Асамблеї ООН до Києва, президент України зустрівся з представником Axios на Мангеттені.

Президент заявив, що Україна не бомбардуватиме цивільне населення, бо "ми не терористи". Але він натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, були дуже важливими на столі переговорів.

"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища", – сказав Зеленський про кремлівських чиновників. "Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі".

"Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони нападуть на нас, ми їм відповімо".

Президент України заявив, що під час їхньої зустрічі напередодні Трамп порушив питання про те, що Україна повинна відповісти на російські удари взаємністю.

"Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики", – сказав Зеленський.

Трамп сказав те саме про фабрики з виробництва безпілотників або ракетні об'єкти, хоча вони добре захищені, сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Україні вже є безпілотники, які можуть завдавати ударів глибоко всередині Росії, але також сказав, що існує додаткова система озброєння, яку він хоче мати, щоб пришвидшити закінчення війни.

"Президент Трамп знає, я [сказав] йому вчора, що нам потрібно, одне".

"Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати", – продовжив він. "Бо якщо ми це зробимо, я думаю, це буде додатковий тиск на Путіна, щоб він сів і домовлявся".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 24 вересня, ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.