Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире "Шоу Axios", что если Россия не прекратит войну, чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что они знают, где находится ближайшее бомбоубежище.

Зеленский: Российские чиновники должны прекратить войну или найти бомбоубежища

Зеленский заявил, что президент Трамп очевидно поддерживает его намерение атаковать российские цели, такие как энергетическая инфраструктура и оружейные заводы. И он сказал, что если Украина получит дополнительное оружие дальнего радиуса действия от США, "мы его используем".

Зеленский рассказал Бараку Равиду из Axios, что обратился к Трампу с одной конкретной просьбой во время встречи двух лидеров во вторник — новая система вооружения, по его словам, заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Зеленский сказал, что назовет систему, как только камеры выключат, добавив, что Трамп сказал ему: "Мы будем над этим работать".

В среду вечером, перед отъездом из Генеральной Ассамблеи ООН в Киев, президент Украины встретился с представителем Axios на Манхеттене.

Президент заявил, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что "мы не террористы". Но он намекнул, что центры российских властей, такие как Кремль, были очень важны на столе переговоров.

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища", — сказал Зеленский о кремлевских чиновниках. "Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это пригодится в любом случае".

"Они должны знать, что мы в Украине каждый день будем отвечать. Если они нападут на нас, мы ответим им".

Президент Украины заявил, что во время их встречи накануне Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна ответить на российские удары взаимностью.

"Если они будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить на энергетику", – сказал Зеленский.

Трамп сказал то же самое о фабриках по производству беспилотников или ракетных объектах, хотя они хорошо защищены, сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине уже есть беспилотники, которые могут наносить удары глубоко внутри России, но также сказал, что существует дополнительная система вооружения, которую он хочет иметь, чтобы ускорить окончание войны.

"Президент Трамп знает, я [сказал] ему вчера, что нам нужно, одно".

"Нам это нужно, но это не значит, что мы будем это использовать", — продолжил он. "Ибо, если мы это сделаем, я думаю, это будет дополнительное давление на Путина, чтобы он сел и договаривался".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.