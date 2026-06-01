Зеленський різко відреагував на рішення США щодо Росії
Зеленський різко відреагував на рішення США щодо Росії

Послаблення санкцій проти Росії допомагає її оборонній промисловості та сприймається Кремлем як ознака слабкості Заходу.

1 червня 2026, 09:15
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський різко висловився щодо будь-яких спроб пом’якшення санкційного тиску на Росію. На його думку, такі кроки не лише не сприяють закінченню війни, а й допомагають російській оборонній промисловості та армії продовжувати агресію проти України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю Face the Nation заявив, що послаблення санкцій проти РФ не принесло позитивного результату для світової економіки.

"Після послаблення деяких санкцій ми не побачили жодних сюрпризів, як-от зниження світових цін на нафту, газ чи дизель. Адже частка російської нафти становить лише 5% світового постачання. Як це могло б щось змінити?" – зауважив президент.

Зеленський вважає, що аргументи про необхідність пом’якшення санкцій заради стабілізації цін на енергоносії не підтвердилися на практиці. За його словами, справжньою метою таких рішень може бути спроба налагодити діалог із Москвою.

"Тож скасування санкцій – не про це. Думаю, йдеться про вибудовування діалогу з росіянами. Але це неправильний підхід, бо вони не розуміють слів чи емпатії та сприймають це як ознаку слабкості", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що після початку війни в Ірані Міністерство фінансів США на весні видало спеціальні ліцензії, які дозволяли окремі операції з партіями російської сировини, що вже перебували в морі. Хоча такі дозволи мали тимчасовий характер, їхній термін дії продовжувався двічі. У США пояснювали часткове зняття санкцій з РФ нібито спробою покращити ситуацію на ринку нафти.

Зеленський пояснив, чому написав Трампу терміновий лист.

Велика Британія раптово пом'якшила санкції проти Росії.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19301
