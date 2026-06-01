Зеленский резко отреагировал на решение США по России

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался по поводу любых попыток смягчения санкционного давления на Россию. По его мнению, такие шаги не только не способствуют окончанию войны, но и помогают российской оборонной промышленности и армии продолжать агрессию против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Face the Nation заявил, что ослабление санкций против РФ не принесло положительный результат для мировой экономики.

"После ослабления некоторых санкций мы не увидели никаких сюрпризов, таких, как снижение мировых цен на нефть, газ или дизель. Ведь доля российской нефти составляет лишь 5% мировой поставки. Как это могло бы что-то изменить?" – заметил президент.

Зеленский считает, что аргументы о необходимости смягчения санкций ради стабилизации цен на энергоносители не подтвердились на практике. По его словам, настоящей целью таких решений может быть попытка наладить диалог с Москвой.

"Поэтому отмена санкций – не об этом. Думаю, речь идет о выстраивании диалога с россиянами. Но это неправильный подход, потому что они не понимают слова или эмпатии и воспринимают это как признак слабости", — сказал Зеленский.

Напомним, что после начала войны в Иране Министерство финансов США весной выдало специальные лицензии, которые разрешали отдельные операции с уже находившимися в море партиями российского сырья. Хотя такие разрешения носили временный характер, их срок действия продолжался дважды. В США объясняли частичное снятие санкций с РФ якобы попыткой улучшить ситуацию на рынке нефти.

