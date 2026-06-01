Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался по поводу любых попыток смягчения санкционного давления на Россию. По его мнению, такие шаги не только не способствуют окончанию войны, но и помогают российской оборонной промышленности и армии продолжать агрессию против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью Face the Nation заявил, что ослабление санкций против РФ не принесло положительный результат для мировой экономики.
Зеленский считает, что аргументы о необходимости смягчения санкций ради стабилизации цен на энергоносители не подтвердились на практике. По его словам, настоящей целью таких решений может быть попытка наладить диалог с Москвой.
Напомним, что после начала войны в Иране Министерство финансов США весной выдало специальные лицензии, которые разрешали отдельные операции с уже находившимися в море партиями российского сырья. Хотя такие разрешения носили временный характер, их срок действия продолжался дважды. В США объясняли частичное снятие санкций с РФ якобы попыткой улучшить ситуацию на рынке нефти.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему написал Трампу срочное письмо.
Также "Комментарии" писали, что Великобритания внезапно смягчила санкции против России.