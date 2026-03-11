Зеленський різко відповів на слова Трампа та натякнув на приховані можливості України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна сьогодні має "карти", які з'явилися завдяки зусиллям українських військових та розвитку оборонного виробництва після повномасштабного вторгнення Росії. Про це він розповів в інтерв'ю ірландському блогеру Кейлін Робертсон.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що почувається впевнено в ситуації, коли міжнародні партнери звертаються до України за допомогою та досвідом. За його словами, нинішні можливості країни – результат роботи армії, інженерів та підприємств, які різко наростили виробництво озброєнь та технологій військового призначення.

"Тепер це завдяки нашим солдатам, чудовим людям та великій кількості продукції, виробництво якої ми збільшили від початку війни. Зараз у нас високий рівень", — наголосив президент.

Зеленський також заявив, що Україна має певні "картки", які раніше воліла не демонструвати публічно. За його словами, такі можливості існували й раніше, проте Київ свідомо не розкривав їх.

Окремо президент наголосив на необхідності швидких рішень з боку союзників. Він порівняв ситуацію з повітряною тривогою: якщо країна не реагує миттєво на ракети та дрони, наслідки можуть бути катастрофічними. Так само, за його словами, треба діяти і у війні проти Росії.

Крім того, Зеленський висловив думку, що міжнародне співтовариство поки що недостатньо готове до можливої масштабної світової війни. Він зазначив, що деякі країни Європи активно посилюють оборону, проте цього може бути замало перед новими технологічними загрозами.

Президент наголосив, що саме Україна сьогодні має унікальний досвід сучасної наземної війни – поєднання дронів, ракет та масштабних сухопутних операцій.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що український лідер нібито не має карт у війні з Росією. Зеленський фактично відповів на цю критику, давши зрозуміти, що реальні можливості України значно ширші, ніж здається ззовні.

