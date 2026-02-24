logo_ukra

Зеленський прямо відповів Путіну на заяви про "паузу" у війні

Президент вважає заяви Кремля маніпуляціями

24 лютого 2026, 07:10
Президент України Володимир Зеленський назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна про паузу у війні брехнею і заявив, що Україні потрібне не тимчасове затишшя, а повне завершення війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації Financial Times.

Зеленський прямо відповів Путіну на заяви про "паузу" у війні

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський зазначив, що затвердження путінського режиму про нібито наміри України використати можливе перемир'я для перегрупування є "демагогією та брехнею".

За словами президента, Росія сама потребує паузи не менше, ніж Україна, адже щомісяця мобілізує близько 40 тисяч військових та зазнає значних втрат на фронті.

Зеленський наголосив, що Україні необхідне реальне припинення вогню — "вчора, сьогодні, завтра", проте ключовою метою залишається саме завершення війни, а не короткострокова пауза.

Крім того, посилаючись на дані української розвідки, глава держави зазначив, що просування російських військ у 2025 році відбувається надзвичайно повільно та супроводжується великими втратами. Він також звернув увагу на значні спірні ділянки фронту, де Росія заявляє про контроль, але не утримує позиції.

Окремо український лідер повідомив про нещодавні успіхи українських сил на південно-східному напрямку, які, за його словами, стали можливими, зокрема, завдяки обмеженню несанкціонованого використання російськими військами супутникових систем зв'язку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає помилковою позицію США, яка передбачає можливість завершення війни у разі згоди Києва на передачу Росії ще не окупованих територій Донбасу. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Financial Times.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що війна знаходиться на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.

Водночас, глава держави наголосив: без жорстких та чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використовує можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу.




