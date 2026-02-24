Зеленський прямо відповів Путіну на заяви про "паузу" у війні

Президент України Володимир Зеленський назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна про паузу у війні брехнею і заявив, що Україні потрібне не тимчасове затишшя, а повне завершення війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації Financial Times.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський зазначив, що затвердження путінського режиму про нібито наміри України використати можливе перемир'я для перегрупування є "демагогією та брехнею".

За словами президента, Росія сама потребує паузи не менше, ніж Україна, адже щомісяця мобілізує близько 40 тисяч військових та зазнає значних втрат на фронті.

Зеленський наголосив, що Україні необхідне реальне припинення вогню — "вчора, сьогодні, завтра", проте ключовою метою залишається саме завершення війни, а не короткострокова пауза.

Крім того, посилаючись на дані української розвідки, глава держави зазначив, що просування російських військ у 2025 році відбувається надзвичайно повільно та супроводжується великими втратами. Він також звернув увагу на значні спірні ділянки фронту, де Росія заявляє про контроль, але не утримує позиції.

Окремо український лідер повідомив про нещодавні успіхи українських сил на південно-східному напрямку, які, за його словами, стали можливими, зокрема, завдяки обмеженню несанкціонованого використання російськими військами супутникових систем зв'язку.

