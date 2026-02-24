Зеленский прямо ответил Путину на заявления о "паузе" в войне

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления российского диктатора Владимира Путина о паузе в войне ложью и заявил, что Украине нужно не временное затишье, а полное завершение войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Financial Times.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что утверждение путинского режима о якобы намерениях Украины использовать возможное перемирие для перегруппировки является "демагогией и ложью".

По словам президента, Россия сама нуждается в паузе не меньше, чем Украина, ведь ежемесячно мобилизует около 40 тысяч военных и несет значительные потери на фронте.

Зеленский акцентировал, что Украине необходимо реальное прекращение огня — "вчера, сегодня, завтра", однако ключевой целью остается именно завершение войны, а не краткосрочная пауза.

Кроме того, ссылаясь на данные украинской разведки, глава государства отметил, что продвижение российских войск в 2025 году происходит чрезвычайно медленно и сопровождается большими потерями. Он также обратил внимание на значительные спорные участки фронта, где Россия заявляет о контроле, но фактически не удерживает позиции.

Отдельно украинский лидер сообщил о недавних успехах украинских сил на юго-восточном направлении, которые, по его словам, стали возможными, в частности, благодаря ограничению несанкционированного использования российскими войсками спутниковых систем связи.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибочной позицию США, предполагающую возможность завершения войны в случае согласия Киева на передачу России еще не оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что война находится на "начале конца", поскольку обе стороны нуждаются в прекращении огня.

В то же время, глава государства подчеркнул: без жестких и четких гарантий безопасности со стороны Запада россия использует возможную паузу для перегруппировки сил и подготовки нового наступления.



