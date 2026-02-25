Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В переговорах также приняли участие представители американского лидера — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой обсуждения стала координация усилий по завершению войны.

Зеленский провел переговоры с Трампом: что решили

Глава государства выразил благодарность американской стороне за активную вовлеченность в переговорный процесс и особо отметил важность оборонной поддержки.

"И очень ценим программу PURL. Эта зима – самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать у США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизнь", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Стороны обсудили повестку дня двусторонней встречи представителей Украины и США, которая состоится завтра в Женеве. Кроме того, лидеры согласовали график дальнейших контактов в расширенном составе.

"Говорили о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов", — заявил Президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что именно такой подход позволит решить все чувствительные вопросы. В завершение он поблагодарил команду Трампа за усилия: "Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, за работу для окончания войны".

