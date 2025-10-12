Зеленський провів нову розмову з Трампом: про що говорили

Рубрики
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це вже друга бесіда між лідерами протягом двох днів. За словами Зеленського, розмова була "дуже продуктивною" і під час неї обговорювали посилення оборони України, питання енергетичної безпеки та можливості дальніх ударів.
Зеленський провів нову розмову з Трампом
Володимир Зеленський у короткому повідомленні в офіційних каналах зазначив, що під час бесіди сторони пройшлися "по всіх аспектах ситуації", а сама розмова "була дуже продуктивна".
Зеленський також додав, що він з Трампом домовились продовжити розмову та подякував американському лідеру.
Раніше видання Axios, посилаючись на два поінформовані джерела, повідомило, що під час попередньої розмови 11 жовтня Трамп та Зеленський особливу увагу приділили можливому постачанню Україні американських крилатих ракет Tomahawk.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп таємно допомагає Україні у війні проти РФ. Американське ЗМІ розкрило несподівані деталі українських ударів по Росії.
Також "Коментарі" писали, що у Кремлі занепокоєні через серйозну зброю України для ударів по РФ, а саме американських далекобійних ракет Tomahawk.