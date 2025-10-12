Зеленський провів нову розмову з Трампом: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це вже друга бесіда між лідерами протягом двох днів. За словами Зеленського, розмова була "дуже продуктивною" і під час неї обговорювали посилення оборони України, питання енергетичної безпеки та можливості дальніх ударів.

Зеленський провів нову розмову з Трампом

Володимир Зеленський у короткому повідомленні в офіційних каналах зазначив, що під час бесіди сторони пройшлися "по всіх аспектах ситуації", а сама розмова "була дуже продуктивна".

"Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", — повідомив президент.

Зеленський також додав, що він з Трампом домовились продовжити розмову та подякував американському лідеру.

Раніше видання Axios, посилаючись на два поінформовані джерела, повідомило, що під час попередньої розмови 11 жовтня Трамп та Зеленський особливу увагу приділили можливому постачанню Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп таємно допомагає Україні у війні проти РФ. Американське ЗМІ розкрило несподівані деталі українських ударів по Росії.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі занепокоєні через серйозну зброю України для ударів по РФ, а саме американських далекобійних ракет Tomahawk.