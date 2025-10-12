logo

BTC/USD

111447

ETH/USD

3815.54

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский провел новый разговор с Трампом: о чем говорили
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский провел новый разговор с Трампом: о чем говорили

Владимир Зеленский сообщил об "очень продуктивном" телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

12 октября 2025, 16:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Это уже вторая беседа между лидерами в течение двух дней. По словам Зеленского, разговор был "очень продуктивным" и во время него обсуждали усиление обороны Украины, вопросы энергетической безопасности и возможности дальних ударов.

Зеленский провел новый разговор с Трампом: о чем говорили

Зеленский провел новый разговор с Трампом

Владимир Зеленский в коротком сообщении в официальных каналах отметил, что во время беседы стороны прошлись "по всем аспектам ситуации", а сам разговор "был очень продуктивным".

"Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Многие детали по энергетике. Президент Трамп хорошо проинформирован обо всем, что происходит", — сообщил президент.

Зеленский также добавил, что он с Трампом договорились продолжить разговор и поблагодарил американского лидера.

Ранее издание Axios, ссылаясь на два информированных источника, сообщило, что во время предварительного разговора 11 октября Трамп и Зеленский особое внимание уделили возможной поставке Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп тайно помогает Украине в войне против РФ. Американское СМИ раскрыло неожиданные детали украинских ударов по России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле обеспокоены серьезным оружием Украины для ударов по РФ, а именно американских дальнобойных ракет Tomahawk.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16477
Теги:

Новости

Все новости