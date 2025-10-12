Зеленский провел новый разговор с Трампом: о чем говорили

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Это уже вторая беседа между лидерами в течение двух дней. По словам Зеленского, разговор был "очень продуктивным" и во время него обсуждали усиление обороны Украины, вопросы энергетической безопасности и возможности дальних ударов.
Зеленский провел новый разговор с Трампом
Владимир Зеленский в коротком сообщении в официальных каналах отметил, что во время беседы стороны прошлись "по всем аспектам ситуации", а сам разговор "был очень продуктивным".
Зеленский также добавил, что он с Трампом договорились продолжить разговор и поблагодарил американского лидера.
Ранее издание Axios, ссылаясь на два информированных источника, сообщило, что во время предварительного разговора 11 октября Трамп и Зеленский особое внимание уделили возможной поставке Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
