Зеленский провел новый разговор с Трампом: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Это уже вторая беседа между лидерами в течение двух дней. По словам Зеленского, разговор был "очень продуктивным" и во время него обсуждали усиление обороны Украины, вопросы энергетической безопасности и возможности дальних ударов.

Зеленский провел новый разговор с Трампом

Владимир Зеленский в коротком сообщении в официальных каналах отметил, что во время беседы стороны прошлись "по всем аспектам ситуации", а сам разговор "был очень продуктивным".

"Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Многие детали по энергетике. Президент Трамп хорошо проинформирован обо всем, что происходит", — сообщил президент.

Зеленский также добавил, что он с Трампом договорились продолжить разговор и поблагодарил американского лидера.

Ранее издание Axios, ссылаясь на два информированных источника, сообщило, что во время предварительного разговора 11 октября Трамп и Зеленский особое внимание уделили возможной поставке Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

