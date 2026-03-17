Во время официального визита в Лондон для переговоров с премьер-министром Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский уклонился от комментариев относительно внешнеполитических приоритетов Дональда Трампа.

Когда украинский лидер направлялся в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, репортер телеканала Sky News обратилась к нему с вопросом: считает ли он, что действующий глава Белого дома "забыл об Украине" и окончательно переключил внимание на конфликт на Ближнем Востоке.

Однако президент Украины "проигнорировал этот вопрос — зато он пожал руку Стармеру и вошел внутрь резиденции". Такой жест позволил избежать публичной дискуссии по поводу внутренних политических настроений в США непосредственно перед началом важных оборонных переговоров.

Следует отметить, что во время самой встречи лидеры Украины и Британии высказали общую позицию. Они акцентировали на том, что международное сообщество должно "сохранить фокус на Украине, несмотря на войну на Ближнем Востоке", чтобы не допустить ослабления оборонной поддержки Киева.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время официальной встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Белом доме президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине и роли Вашингтона в этом конфликте. По мнению Трампа, именно американская поддержка стала решающим фактором выживания украинского государства, ведь "с Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли".

Политик подверг сомнению прозрачность финансовых потоков, направленных администрацией его преемника на нужды Киева. По его подсчетам, общая сумма пособия достигает колоссальных цифр. "Байден передал им от $350 млрд до $400 млрд оборудованием и наличными. Кто-то должен узнать о наличных деньгах", — отметил Трамп, намекая на необходимость аудита этих средств.