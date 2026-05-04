Зеленський продовжує зустрічатися із союзниками Путіна: хто наступний

У межах робочого візиту до Єревана Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Головною метою переговорів стало перезавантаження двосторонніх відносин та обговорення конкретних кроків зближення.

Глава держави підкреслив, що Київ націлений на плідну взаємодію з Братиславою: "Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин". Одним із практичних результатів зустрічі стала домовленість про підготовку спільного засідання урядів у форматі міжурядової комісії, яке має відбутися найближчим часом.

Крім того, сторони планують активізувати дипломатичні контакти на найвищому рівні. Як зазначив Президент, лідери "говорили про обмін візитами до Києва та Братислави", а відповідні команди вже почали працювати над узгодженням графіків цих поїздок.

Окрему увагу під час діалогу приділили європейському вектору розвитку України. За словами Володимира Зеленського, позиція словацької сторони в цьому питанні залишається позитивною: "Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху". Глава держави подякував словацькому прем'єру за готовність сприяти інтеграційним процесам.

