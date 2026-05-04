logo_ukra

BTC/USD

78797

ETH/USD

2337.5

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський продовжує зустрічатися із союзниками Путіна: хто наступний
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський продовжує зустрічатися із союзниками Путіна: хто наступний

Київ та Братислава готують обмін візитами: підсумки переговорів Зеленського та Роберта Фіцо

4 травня 2026, 13:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У межах робочого візиту до Єревана Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Головною метою переговорів стало перезавантаження двосторонніх відносин та обговорення конкретних кроків зближення.

Зеленський продовжує зустрічатися із союзниками Путіна: хто наступний

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Глава держави підкреслив, що Київ націлений на плідну взаємодію з Братиславою: "Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин". Одним із практичних результатів зустрічі стала домовленість про підготовку спільного засідання урядів у форматі міжурядової комісії, яке має відбутися найближчим часом.

Крім того, сторони планують активізувати дипломатичні контакти на найвищому рівні. Як зазначив Президент, лідери "говорили про обмін візитами до Києва та Братислави", а відповідні команди вже почали працювати над узгодженням графіків цих поїздок.

Окрему увагу під час діалогу приділили європейському вектору розвитку України. За словами Володимира Зеленського, позиція словацької сторони в цьому питанні залишається позитивною: "Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху". Глава держави подякував словацькому прем'єру за готовність сприяти інтеграційним процесам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Росії відбулася справжня істерика щодо поїздки Володимира Зеленського на саміт до Єревану. Відомий російський Z-блогер Владислав Поздняков вибухнув гнівною критикою на адресу керівництва РФ через візит Володимира Зеленського до Єревана. Пропагандист висловив відверте розчарування тим, що український президент безперешкодно прибув до країни, яку в Москві звикли вважати своїм союзником.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини