В рамках рабочего визита в Ереван Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Главной целью переговоров стала перезагрузка двусторонних отношений и обсуждение конкретных шагов по сближению.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что Киев нацелен на плодотворное взаимодействие с Братиславой: "Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений". Одним из практических результатов встречи стала договоренность о подготовке совместного заседания правительств в формате межправительственной комиссии, которое должно состояться в ближайшее время.

Кроме того, стороны планируют активизировать дипломатические контакты на самом высоком уровне. Как отметил Президент, лидеры "говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу", а соответствующие команды уже начали работать над согласованием графиков этих поездок.

Отдельное внимание во время диалога было уделено европейскому вектору развития Украины. По словам Владимира Зеленского, позиция словацкой стороны по этому вопросу остается положительной: "Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути". Глава государства поблагодарил словацкий премьер за готовность содействовать интеграционным процессам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России произошла настоящая истерика по поводу поездки Владимира Зеленского на саммит в Ереван. Известный российский Z-блогер Владислав Поздняков разразился гневной критикой в адрес руководства РФ из-за визита Владимира Зеленского в Ереван. Пропагандист выразил откровенное разочарование тем, что украинский президент беспрепятственно прибыл в страну, которую в Москве привыкли считать своим союзником.