Зеленський про відновлення енергетики: «Очікую від київської влади посилення роботи»



















У регіонах України постійно триває відновлення енергетики після російських ударів. Це стосується Києва, а також Харкова та області, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Чернігівщини, Сумщини – регіонів, де ситуація найскладніша.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Найбільше викликів зараз у Києві. Про це у новому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Я очікую від київської влади посилення роботи – багато міст і громад готові допомогти, уряд готовий допомогти, усі доручення, можливості є. 174 бригади працюють – це значний ресурс, який зараз спрямували на Київ. Є певні результати, але недостатні. Значна частина будинків без опалення, і серед них є ті, що без опалення – тривалий час", — зазначив Зеленський.

Президент доручив уряду спрямувати додаткові ресурси. МВС працює над масштабуванням пунктів підтримки та обігріву. Уряд також працюватиме з партнерами, щоб якомога швидше отримати додаткове обладнання.

"Я дякую всім нашим друзям, і це різні європейські країни: від Норвегії до Італії, Польща й Німеччина, держави Балтії, багато хто ще, хто зараз підтримує Україну, наші міста й багато робить для Києва", — наголосив президент.

За словами Зеленського, окремо з міністром оборони та командувачем Повітряних сил ЗСУ говорили про захист об’єктів енергетики. Президент зазначив, що командна ланка Повітряних сил "має бути значно швидшою в захисті".

Як повідомляв портал "Коментарі", послаблення графіків відключень світла в Україні залежить від нових ворожих ударів по енергетиці. Водночас очікується, що наприкінці березня та у квітні активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість дефіциту, відповідно, якщо не буде нових масованих обстрілів, графіки стануть м'якшими. Про це заявив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики та енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.