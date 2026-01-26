Зеленский о восстановлении энергетики: «Ожидаю от киевских властей усиления работы»



















В регионах Украины постоянно идет восстановление энергетики после российских ударов. Это касается Киева, Харькова и области, Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Черниговщины, Сумщины – регионов, где ситуация самая сложная.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Больше всего вызовов сейчас в Киеве. Об этом в новом видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Я ожидаю от киевской власти усиления работы – многие города и громады готовы помочь, правительство готово помочь, все поручения, возможности есть. 174 бригады работают – это значительный ресурс, который сейчас направили в Киев. Есть определенные результаты, но недостаточные. Значительная часть домов без отопления, и среди них есть без отопления – длительное время", — отметил Зеленский.

Президент поручил правительству направить дополнительные ресурсы. МВД работает над масштабированием пунктов поддержки и обогрева. Правительство также будет работать с партнерами, чтобы как можно скорее получить дополнительное оборудование.

"Я благодарю всех наших друзей, и это разные европейские страны: от Норвегии до Италии, Польша и Германия, государства Балтии, многие еще, кто сейчас поддерживает Украину, наши города и многое делает для Киева", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, отдельно с министром обороны и командующим Воздушными силами ВСУ говорили о защите объектов энергетики. Президент отметил, что командное звено Воздушных сил "должно быть значительно быстрее в защите".

Как сообщал портал "Комментарии", ослабление графиков отключений света в Украине зависит от новых вражеских ударов по энергетике. В то же время, ожидается, что в конце марта и в апреле активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большинство дефицита, соответственно, если не будет новых массированных обстрелов, графики станут более мягкими. Об этом заявил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.