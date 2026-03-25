Зеленський про ультиматум США: Україна має вийти із Донбасу

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters повідомив про складну позицію Сполучених Штатів у переговорному процесі. За словами глави держави, адміністрація Дональда Трампа наразі фокусується на тиску саме на Київ, а не на країну-агресора.

Головною умовою для фіналізації документа про безпекові гарантії з боку США є відмова України від східних територій. Президент підкреслив, що американська сторона готова підписати угоду лише за умови згоди ЗСУ залишити Донбас.

Зеленський акцентував на тому, що нинішня стратегія Вашингтона виглядає несправедливою:

"Трамп обрав стратегію тиску на Україну, а не на Росію, у питаннях завершення війни", — зазначив він.

На переконання президента, Кремль свідомо наполягає на деокупації сходу українськими силами, розраховуючи на втому Білого дому. Глава держави припускає, що Росія робить ставку на сценарій, за якого "Вашингтон втратить інтерес до переговорів і зрештою вийде з них".

Наразі українська сторона продовжує відстоювати свої позиції, попри складні умови, що висуваються міжнародними партнерами.

