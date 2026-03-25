президент Зеленский об ультиматуме США: Украина должна выйти из Донетчины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский об ультиматуме США: Украина должна выйти из Донетчины

«Стратегия давления на Украину»: Зеленский раскрыл условия Вашингтона по завершению войны

25 марта 2026, 22:51
Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters сообщил о сложной позиции Соединенных Штатов в переговорном процессе. По словам главы государства, администрация Дональда Трампа фокусируется на давлении именно на Киев, а не на страну-агрессора.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Главным условием для финализации документа о гарантиях безопасности со стороны США является отказ Украины от восточных территорий. Президент подчеркнул, что американская сторона готова подписать соглашение только при условии согласия ВСУ покинуть Донецкую область.

Зеленский акцентировал внимание на том, что нынешняя стратегия Вашингтона выглядит несправедливой:

"Трамп избрал стратегию давления на Украину, а не на Россию, в вопросах завершения войны", — отметил он.

По мнению президента, Кремль сознательно настаивает на деоккупации востока украинскими силами, рассчитывая на усталость Белого дома. Глава государства предполагает, что Россия делает ставку на сценарий, при котором "Вашингтон потеряет интерес к переговорам и в конце концов выйдет из них".

Пока украинская сторона продолжает отстаивать свои позиции, несмотря на сложные условия, выдвигаемые международными партнерами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел масштабное селекторное совещание с представителями всех пострадавших от последних российских обстрелов регионов.

Глава государства поручил правительству, Офису Президента и военному руководству найти решение для лучшего прикрытия западных областей от налетов беспилотников. Кроме энергетики под угрозой оказалась еще одна критическая сфера. По данным разведки, в ближайшие месяцы враг планирует серию атак, направленных на дестабилизацию систем жизнеобеспечения городов.



