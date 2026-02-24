Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії прокоментував інформацію про наміри США завершити війну до 4 липня. Глава держави зазначив, що Україна солідарна з бажанням якнайшвидшого досягнення миру.

Зеленський про терміни закінчення війни: Україна завжди підтримувала швидкий шлях, але без поступок агресору

"Якщо про це сказав президент США... Для мене це нова інформація, хоча інформація зараз дуже швидко змінюється", — зауважив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент підтвердив, що під час переговорів в ОАЕ та Швейцарії американська сторона неодноразово висловлювала прагнення завершити конфлікт у стислі терміни. Він наголосив, що Київ завжди поділяв такий підхід:

"Україна завжди теж підтримувала цей "fast track"".

Водночас Володимир Зеленський чітко окреслив червоні лінії, за які Україна не переступить заради швидкості процесу. Він акцентував, що припинення вогню не може відбуватися за рахунок українських земель.

"Але там не йдеться, що fast track пов'язаний з тим, що ми віддаємо частину своїх територій", — підкреслив Глава держави.

Таким чином, Україна готова до динамічних дипломатичних кроків, проте виключно за умови збереження своєї територіальної цілісності та суверенітету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький підкреслив, що відмова від українських територій, зокрема на Донбасі, створить небезпечний прецедент і поставить під загрозу інші регіони. На його думку, саме український військовий сьогодні є головним миротворцем, адже саме на фронті вирішується, якими будуть умови майбутніх переговорів.