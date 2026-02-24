Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии прокомментировал информацию о намерениях США завершить войну до 4 июля. Глава государства отметил, что Украина солидарна с желанием скорейшего достижения мира.

Зеленский о сроках окончания войны: Украина всегда поддерживала быстрый путь, но без уступок агрессору

"Если об этом сказал президент США... Для меня это новая информация, хотя информация сейчас очень быстро меняется", — заметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Президент подтвердил, что в ходе переговоров в ОАЭ и Швейцарии американская сторона неоднократно выражала стремление завершить конфликт в сжатые сроки. Он подчеркнул, что Киев всегда разделял такой подход:

"Украина всегда тоже поддерживала этот fast track".

В то же время, Владимир Зеленский четко обозначил красные линии, за которые Украина не переступит ради скорости процесса. Он подчеркнул, что прекращение огня не может происходить за счет украинских земель.

"Но там речь не идет, что fast track связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий", — подчеркнул Глава государства.

Таким образом, Украина готова к динамическим дипломатическим шагам, однако исключительно при сохранении своей территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий подчеркнул, что отказ от украинских территорий, в частности на Донбассе, создаст опасный прецедент и поставит под угрозу другие регионы. По его мнению, именно украинский военный сегодня является главным миротворцем, ведь именно на фронте решается, какими будут условия предстоящих переговоров.