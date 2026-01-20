Зеленський призначив ексміністра своїм радником: чим займатиметься Кубраков

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм радником колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Олександр Кубраков. Фото: з відкритих джерел

На новій посаді ексміністр займатиметься питаннями інфраструктури та взаємодії з громадами. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

"Призначити Кубракова Олександра Миколайовича радником Президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)", — йдеться у документі.

Раніше Олександр Кубраков є також радником міністра оборони України.

Із грудня 2022 по травень 2024 року був віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Перед тим, із травня 2021 року - міністр інфраструктури України.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомляв про зустріч із Олександром Кубраковим.

Як повідомляв портал "Коментарі", у липні 2025 року слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у колишнього міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. В правоохоронних органах повідомили, що обшуки проходили у межах справи про масштабне шахрайство, фігурантом якої є народний депутат Євгеній Шевченко. Кубраков також фігурував як викривач у справі, що стосується Олексія Чернишова.

Видання "Коментарі" писало, що у січні 2025 року Олександр Кубраков отримав призначення на посаду позаштатного радника міністра оборони. За словами тодішнього міністра Рустема Умєрова, досвід Кубракова на посадах віцепрем'єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є надзвичайно цінним і допоможе покращити систему постачання та логістики в Збройних силах України.